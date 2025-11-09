Wahl in Hettstedt Frank Tallig (CDU) wird Bürgermeister in Hettstedt: Was er zum Sieg und der gesunkenen Wahlbeteiligung sagt
Bei der Wahl in Hettstedt ist der 36-jährige Frank Tallig aus Augsdorf (Gerbstedt) mit 67,6 Prozent der Stimmen gewählt worden. Die Wahlbeteiligung lag bei 36,6 Prozent.
09.11.2025, 19:51
Hettstedt/MZ. - Hettstedt hat gewählt: Frank Tallig wird neuer Bürgermeister in der Kupferstadt. Der 36-Jährige, der für die CDU bei der Bürgermeisterwahl in Hettstedt angetreten war, ist mit 67,6 Prozent der Stimmen gewählt worden.