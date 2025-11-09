Ehemalige WeißenfelserFußballer kommen in der Gaststätte „Schultheiss“ zusammen. Wie sich die Sportart verändert hat.

Nach 35 Jahren: Wie sich 23 ehemalige Spieler der BSG Fortschritt Weißenfels wiedergetroffen haben

Sigmar Bareins (links) und Eberhard Lippmann trafen sich am Freitag mit 21 mit weiteren ehemaligen BSG-Fußballern in der Weißenfelser Gaststätte „Schultheiss“.

Weissenfels/MZ. - Rund 35 Jahre ist es her, dass sie in dieser Formation zum letzten Mal zusammengekommen sind, damals noch auf dem Fußballplatz. Am Freitagabend war endlich wieder so weit: 23 Fußballer des ehemaligen Vereins BSG Fortschritt Weißenfels, die von 1983 bis 1990 zusammengespielt haben, trafen sich in der Weißenfelser Gaststätte „Schultheiss“. Nicht von ungefähr, denn Betreiber Thomas Hartmann gehörte der Mannschaft ebenfalls an.