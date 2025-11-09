Ein lauter Knall hat am Sonnabend-Abend einen Polizeieinsatz in Aken ausgelöst. Ein Schuss wurde vermutet.

Lauter Knall schreckt die Einwohner auf - Polizei macht bei Kontrolle überraschende Entdeckung

Aken/MZ. - Ein lauter Knall hat am Sonnabend-Abend einen Polizeieinsatz in Aken ausgelöst. Um 18 Uhr wurde die Polizei in die Elbestadt gerufen, nachdem von Anwohnern in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße ein lauter Knall wahrgenommen worden war. Zeugen vermuteten zunächst, dass es sich dabei um einen Schuss aus einer echten Waffe handelt.