In Westerhausen ist die neue Fahrzeughalle der Feuerwehr fertig – mit modernen Rolltoren und mehr Platz für Einsatzfahrzeuge. Das Projekt bringt nicht nur bessere Bedingungen für die Kameraden, es wird auch an einem neuen Zentrum für den Thalenser Ortsteil gebaut. Warum das Vorhaben noch nicht abgeschlossen ist.

Umbauprojekt in Westerhausen: Vom alten Gerätehaus zum modernen Zentrum

Westerhausens Feuerwehrleute kommen jetzt problemlos aus der neuen Fahrzeughalle. Nebenan ist der Altbau, der aktuell umgebaut wird.

Westerhausen/MZ. - Ein Kopfdruck reicht: Das große Rolltor öffnet sich, dahinter kommt ein Löschfahrzeug zum Vorschein. Mit ihm fahren Westerhausens Kameraden zum Einsatz – und per Drücker schließt sich das Tor hinter ihnen. Kein Vergleich zu früher: Die bisherigen Garagentore zu öffnen, brauchte Muskelkraft und auch etwas Geschick – beim Öffnen und beim Schließen.