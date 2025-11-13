Kriminalität in Mansfeld-Südharz Zwei Attacken in 36 Stunden - Polizei nimmt 43-Jährigen am Bahnhof Hettstedt erneut fest

Ein 43-jähriger Mann ist erneut von der Polizei festgenommen worden. Nach einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung in Sangerhausen soll der Afrikaner nun für mehrere weitere Vorfälle in Hettstedt verantwortlich sein. Um was es dieses Mal geht.