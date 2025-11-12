Nach einem Übergriff am Sangerhäuser Bahnhof hat die Polizei einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Er soll dort am Dienstagnachmittag eine 28-jährige Frau sexuell belästigt haben.

Sangerhausen - Die Polizei hat am Dienstagnachmittag am Sangerhäuser Bahnhof einen 43-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, gegen 14.45 Uhr eine 28-jährige Frau sexuell belästigt und unsittlich berührt zu haben, bestätigte die Polizeiinspektion in Halle am Morgen.

Belästigte Frau kann zu Bekannter flüchten

Die Frau habe sich gewehrt und zu einer Bekannten flüchten können. Sie soll dann den Notruf gewählt haben. Der Mann sei in unmittelbarer Nähe des Tatorts von Polizisten gestellt worden. Er wurde dann in den Polizeigewahrsam gebracht. Es handelt sich bei ihm laut Polizei um einen Afrikaner, der in Hettstedt lebt. Die Frau sei eine Deutsche. Die Maßnahmen in dem Fall dauerten an, hieß es von der Polizei in Halle.