Aschersleben/MZ - Beim Versuch, einen Brand an seiner Gartenlaube Unter der Alten Burg in Aschersleben zu löschen, hat sich ein Mann am Mittwochabend Brandverletzungen zugezogen. Deshalb musste er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer brach am Auslass eines Ofenrohres aus und breitete sich auf den Dachkasten aus.