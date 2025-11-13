Der Ortschaftsrat des Falkensteiner Ortsteils Meisdorf hat eine Investitionsliste als Handlungsempfehlung für die Stadt erstellt. Maßnahmen für Zuzug und Tourismusentwicklung stehen ganz oben.

Meisdorf/MZ. - Meisdorf will gerne mehr Bauland für junge Familien anbieten - das betont der Ortschaftsrat, der deshalb die Stadt Falkenstein gebeten hat, Flächen im Hasental zu erwerben. Dies sei in Abstimmung mit dem bisherigen Ortschaftsrat erfolgt, hieß es in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Man wolle nichts unversucht lassen, um Zuzügler zu gewinnen. In den neuen Wohnbauflächen sieht der Ortschaftsrat eine Wertsteigerung für die Stadt, und Meisdorf hätte den Zuzug, den es dringend benötige. Viele Flächen im Hasental seien unbebaut.

Die Erschließung eines neuen Wohnbaugebietes steht ganz oben auf der Liste von Investitions- und Strukturfördermaßnahmen, die der Ortschaftsrat für das Jahr 2026 erstellt hat und die er als Handlungsempfehlung für die Stadt betrachtet.

Sanierung der Selketalstraße bleibt weiter ganz oben auf der Liste

Auf Platz zwei steht die Sanierung der Selketalstraße. Sie ist für die Region von touristischer Bedeutung, denn sie zweigt von der Landesstraße 230 ab und führt zum neu entstehenden Selketal Resort und zur Thalmühle mit Ferienwohnungen und Camping. Allerdings ist sie voller Schlaglöcher; die Bitumenschicht ist 30 Jahre alt, eine Sanierung lange geplant, aber wegen fehlender Fördergelder noch nicht umgesetzt.

Weitere Straßensanierungen folgen auf Platz drei - mit Allee, Haupt- und Ermslebener Straße. Wichtig sind aus Sicht des Ortschaftsrates auch die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für die Ortsfeuerwehr und ein Ersatzneubau der desolaten Kühne-Wehr-Brücke.