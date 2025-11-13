Neue Verkehrseinschränkungen stehen in Bitterfeld auf dem Plan. Was auf Autofahrer und auch auf die Schüler zukommt.

Bitterfeld/MZ. - Neue Verkehrseinschränkungen stehen in Bitterfeld auf dem Plan. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird im Zeitraum vom 17. bis voraussichtlich 28. November die Binnengärtenstraße nach der Einmündung Röhrenstraße in Richtung Gymnasium voll gesperrt. Als Grund wird der Neubau von einem Trinkwasserhausanschluss genannt.

Die Einbahnstraßenregelung in der Binnengärtenstraße wird von der Saarstraße kommend aufgehoben. Eine Befahrbarkeit bis zur Baustelle soll gegeben sein.

Wichtig für alle Schüler: Im Zeitraum der Baumaßnahme werden die Bushaltestellen für den Schülerverkehr des Gymnasiums von der Binnengärtenstraße in die Saarstraße verlegt. An den Haltestellen werden zusätzliche Halteverbotsbereiche eingerichtet, die die reibungslosen An- und Abfahrten der Schulbusse gewährleisten sollen. Zur Einhaltung dieser Verkehrsbeschränkungen sollen verstärkt Kontrollen durchgeführt werden.