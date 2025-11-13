weather wolkig
Zerbst
  4. Helios-Krankenhaus vor Aus: Land will Klinik-Standort in Zerbst erhalten - nächste Woche Krisengespräch mit Kreis

Sachsen-Anhalts Landesregierung will den Krankenhaus-Standort in Zerbst erhalten: kommende Woche soll es Gespräche zwischen Landkreis, Finanz- und Gesundheitsministerium geben. In der Koalition gibt es Zoff wegen des Falls.

Von Jan Schumann 13.11.2025, 16:10
Will Hilfe für das Krankenhaus in Zerbst: Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD).
Will Hilfe für das Krankenhaus in Zerbst: Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD). (Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert)

Zerbst/MZ/dpa - Sachsen-Anhalts Landesregierung setzt sich für die Rettung des Krankenhauses in Zerbst (Anhalt-Bitterfeld) ein. „Der Standort wird erhalten“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag im Landtag. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) betonte die regionale Bedeutung der Klinik: „Wenn die einzige Möglichkeit zur Rettung des Krankenhauses Zerbst eine Kommunalisierung ist, dann müssen wir als Landesregierung dafür sorgen, dass der Landkreis den notwendigen finanziellen Spielraum erhält.“