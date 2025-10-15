Gesundheitswesen Nach Aus für Helios-Klinik in Zerbst: Landkreis Anhalt-Bitterfeld sucht nach kommunaler Lösung
Das Helios-Krankenhaus in Zerbst wird im Dezember geschlossen. Die Empörung ist groß. Anhalt-Bitterfelds Landrat Andy Grabner zeigt sich entsetzt, sucht aber nach einer Lösung.
Zerbst/Köthen. - Die geplante Schließung der Helios-Klinik in Zerbst sorgt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld für Entsetzen. Doch zugleich wird fieberhaft an einer möglichen Rettung des Standorts gearbeitet.