weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Helios-Klinik Zerbst schließt: Landkreis sucht verzweifelt nach Lösung

Gesundheitswesen Nach Aus für Helios-Klinik in Zerbst: Landkreis Anhalt-Bitterfeld sucht nach kommunaler Lösung

Das Helios-Krankenhaus in Zerbst wird im Dezember geschlossen. Die Empörung ist groß. Anhalt-Bitterfelds Landrat Andy Grabner zeigt sich entsetzt, sucht aber nach einer Lösung. 

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 15.10.2025, 14:24
Bürger protestierten am 8. Oktober 2025 gegen die geplante Schließung der Helios-Klinik in Zerbst. Genutzt hat es nichts.
Bürger protestierten am 8. Oktober 2025 gegen die geplante Schließung der Helios-Klinik in Zerbst. Genutzt hat es nichts. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst/Köthen. - Die geplante Schließung der Helios-Klinik in Zerbst sorgt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld für Entsetzen. Doch zugleich wird fieberhaft an einer möglichen Rettung des Standorts gearbeitet.