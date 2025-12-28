Der Burgenlandkreis hat in das Hohenmölsener Bürgerhaus eingeladen. Welche Aussteller vertreten waren und welche Resonanz das Angebot gefunden hat.

Jobs in der Region - So lief der Rückkehrertag in Hohenmölsen

Beim Rückkehrertag in Hohenmölsen im Gespräch: Anja Bergemann, Unternehmer Uwe Wieden und Steven Rudolph (von links).

Hohenmölsen/MZ. - Steven Rudolph und Anja Bergemann sind an diesem Samstagvormittag nach Weihnachten ein bisschen neugierig. Vor drei Jahren sind die beiden aus Nordrhein-Westfalen zurückgekehrt zur Verwandtschaft in die Saale-Unstrut-Region. Der Mann aus der IT-Branche und die Vertriebsingenieurin arbeiten im Homeoffice.