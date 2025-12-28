Ein Zeugenhinweis führte zunächst auch nicht zum Fahndungserfolg. Nun sucht die Polizei nach einem Diebstahl in Teutschenthal weiter nach den Tätern.

Baustellen-Diebstahl in Teutschenthal bei Halle: Schaden geht in die Zehntausende

Wegen schweren Diebstahls war die Polizei in Teutschenthal bei Halle im Einsatz.

Teutschenthal/MZ/AHS. - Kurz nach Mitternacht schlugen sie zu: Unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Samstag auf einer Baustelle in Teutschenthal einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro angerichtet. Wie die Polizei am Sonntagabend berichtete, verschafften sich die Täter gegen 0.15 Uhr durch den Bauzaun Zutritt zu einer im Bau befindlichen Anlage an der Landesstraße 177. Sie sollen Baucontainer gewaltsam geöffnet und mehrere Kabeltrommeln gestohlen haben.