Stau auf B100: Lkw stößt auf Kreuzung mit Pkw zusammen - Fahrer schwer verletzt

Auf der B100 hat es einen schweren Unfall gegeben.

Halle (Saale). - Auf der B100 nahe der Auffahrt zur A14 zwischen Hohenturm und Peißen in Richtung Halle hat es am Donnerstagnachmittag einen schweren Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach ist an der Kreuzung ein Pkw von einem Lkw erfasst worden. Dabei sei der Autofahrer schwer verletzt worden. Der Lkw landete durch den Zusammenstoß im Straßengraben.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Pkw schwer verletzt. (Foto: Marvin Matzulla)

Ob der Lkw-Fahrer verletzt wurde, ist derzeit noch unklar. Neben Polizei und Feuerwehr ist auch ein Rettungshubschrauber der ADAC Luftrettung vor Ort im Einsatz.

Auch ein Rettungshubschrauber ist derzeit vor Ort im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Nach MZ-Informationen war die Ampel an der Kreuzung ausgefallen. Bundesstraße laut Polizeiangaben in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.