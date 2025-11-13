weather wolkig
  4. Kurs für Menschen mit Behinderung: Neues Angebot in der Schloß Hoym Stiftung: Wie Trommeln für Fitness und Freude sorgt

Bei einem neuen Angebot der Tagesförderung werden Bewohner der Schloß Hoym Stiftung als Trommler aktiv. Das soll Fitness, Selbstwertgefühl und Ausdauer der Menschen mit Behinderung stärken – und vor allem Spaß machen.

Von Regine Lotzmann 13.11.2025, 16:30
Beim Trommelkurs der Schloß Hoym Stiftung sollen sich die Bewohner austoben können.
Beim Trommelkurs der Schloß Hoym Stiftung sollen sich die Bewohner austoben können. (Foto: Frank Gehrmann)

Hoym/MZ - Mitreißende Trommelbeats tanzen durch den Boden, klettern die Beine der Zuhörer hinauf bis in die Mundwinkel, die sich ungewollt zu einem Lächeln verziehen. Das, was da im Veranstaltungsraum der Tagesförderung der Schloß Hoym Stiftung zu hören ist, ist pure Lebensfreude. Ein großer Gymnastikball wird dort zur Trommel, ein einfacher Maurerkübel zur Halterung des ungewöhnlichen Musikinstrumentes, auf dem die Bewohner zu eingehender Musik die Drumsticks schwingen.