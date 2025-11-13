Nach der Krisensitzung beim HFC warten alle gespannt auf die Trainer-Entscheidung, das Amtsgericht Halle verurteilt Rentnerin, weil sie Cannabis-Pflanzen verschenkte, die Burg Giebichenstein verleiht ihre Designpreise: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 13. November 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 13. November 2025: HFC vor Trainer-Entscheidung +++ Cannabis: Pflanzengeschenke strafbar +++ Burg verleiht Designpreise

7.20 Uhr – Florian Sievers ist auf Tour mit seinem dritten Album

Unterwegs als Soloprojekt „Das Paradies“: Der in Halle geborene Florian Sievers veröffentlicht unter dem Titel „Überall, wo Menschen sind“ sein drittes Album.

Musiker aus Halle: Wie alles leuchtet

Blick in die Zukunft: Florian Sievers aus Halle ist „Das Paradies“. (Foto: Marco Sensche)

Lesen Sie heute von Isabell Sparfeld: Der Weihnachtsbaum steht

7.02 Uhr – Hallenserin kämpft gegen Vergessen der Schicksale von Afghaninnen

Was tun, wenn die eigene Familie plötzlich wie vom Erdboden verschwunden ist? Eine Hallenserin kämpft gegen das Vergessen der Schicksale von Afghaninnen.

Ein Paar weiße Schuhe aus Halle im Widerstand gegen die Taliban

Amna Mehmood ist promovierte Molekularbiologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Halle. Sie engagiert sich zudem für die Rechte von Frauen aus ihrem Heimatland Afghanistan. (Foto: Susann Mertz)

6.43 Uhr – Wie Matthias Schweighöfer die Fans in Halle begeistert

Bei der Kinotour zu „Das Leben der Wünsche“ sorgt Matthias Schweighöfer im Cinemaxx Halle für Lacher, Nachdenklichkeit und lange Schlangen. Welche Fragen Fans stellen und was das große Motto des Schauspielers ist.

Kinotour mit Starbesuch: „Ich mache es einfach“ – Wie Matthias Schweighöfer die Fans in Halle begeistert

Matthias Schweighöfer nimmt sich Zeit für seine Fans. Geduldig posiert er im Cinemaxx Halle für Selfies, bevor der Film startet. (Foto: Hanna Schabacker)

6.28 Uhr – Was passiert nach HFC-Krisensitzung?

In einer Krisensitzung soll HFC-Trainer Robert Schröder dem Vorstand und Sportchef Daniel Meyer aufzeigen, wie er die Mannschaft wieder in die Spur bringen will. Wann er vorsprechen sollte.

Entscheidung naht: Dann herrscht beim Halleschen FC in der Trainerfrage Klarheit

Trainer Robert Schröder soll beim Halleschen FC einen Weg aus der Krise aufzeigen. Kann er den Vorstand überzeugen? (Foto: Imago/Köhn)

In der 32. Folge von „Chemie kennt keine Liga“ sprechen Moderator Julius Lukas sowie die MZ-Experten Fabian Wölfling und Tobias Große ausführlich über die aktuelle Lage beim Hallescher FC.

6.14 Uhr – Gericht: Cannabis-Pflanzen verschenken ist strafbar

Eine Rentnerin mit Mission: In Halle endet ihr Cannabis-Experiment mit einer Geldstrafe vom Amtsgericht. Worum es geht und warum diese Entscheidung getroffen wurde.

117 Cannabispflanzen zu verschenken: Amtsgericht Halle verurteilt Rentnerin wegen illegalen Anbaus

Die Rentnerin aus Halle wollte 117 Cannabis-Stecklinge auf einer Demo in Halle verschenken. (Foto: AFP)

5.51 Uhr – Designpreis: Wer bekommt einen „GiebichenStein“?

Die Gewinner der „GiebichenStein Designpreise“ stehen fest. Zur Eröffnung der Ausstellung in der Kunststiftung Sachsen-Anhalt in Halle wurden sie am Mittwochabend bekanntgegeben. Wie lange sie dort nun zu sehen sind.

Trophäe aus rotem Porphyr: In Halle stehen die Gewinner der „GiebichenSteine“ fest

Die Gewinner der GiebichenSteine wurden am Mittwoch bekanntgegeben. (Foto: Zyklop)

