Eine Rentnerin mit Mission: In Halle endet ihr Cannabis-Experiment mit einer Geldstrafe vom Amtsgericht. Worum es geht und warum diese Entscheidung getroffen wurde.

Die Rentnerin aus Halle wollte 117 Cannabis-Stecklinge auf einer Demo in Halle verschenken.

Halle (Saale)/MZ. - Eine 67-jährige Rentnerin ist vom Amtsgericht Halle wegen des unerlaubten Anbaus von Cannabis verurteilt worden. Die Frau hatte im vergangenen Sommer während einer öffentlichen Versammlung in der Innenstadt von Halle über 100 Cannabispflanzen und wollte sie verschenken.