Bequem online bestellen und am nächsten Tag liefern lassen - das ist das Prinzip des Online-Supermarkts Picnic. Kommende Woche öffnet das Unternehmen seinen Standort im Saalekreis. Wer dann davon profitieren kann.

Online-Supermarkt Picnic startet in Halle und dem Saalekreis – 300 neue Jobs für die Region

Online bestellen und dann geliefert bekommen: In Kabelsketal öffnet Picnic einen neuen Standort. Dort werden die Waren gelagert und anschließend verschickt.

Kabelsketal/MZ. - Die Online-Supermarktkette Picnic kommt nach Sachsen-Anhalt: Ab 19. November liefert das Unternehmen erstmals auch in Halle und Umgebung frische Lebensmittel und Drogerieartikel direkt an die Haustür. Damit die auch wirklich frisch sind gibt es ein 20.000 Quadratmeter großes Kühlzentrum - und das steht im Saalekreis.