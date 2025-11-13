Kinotour mit Starbesuch „Ich mache es einfach“ – Wie Matthias Schweighöfer die Fans in Halle begeistert
Bei der Kinotour zu „Das Leben der Wünsche“ sorgt Matthias Schweighöfer im Cinemaxx Halle für Lacher, Nachdenklichkeit und lange Schlangen. Welche Fragen Fans stellen.
Aktualisiert: 13.11.2025, 06:33
Halle (Saale)/MZ. - Kurz vor halb neun am Mittwochabend gibt es im Cinemaxx Halle das, was man sonst eher vor Superheldenfilmen erlebt: eine lange Schlange bis nach draußen. Vor Kinosaal 2 stehen Sandra und Jessica, zwei Freundinnen, die sich extra noch einmal zurechtgemacht haben - und erwartungsvoll zur Eingangstür schauen.