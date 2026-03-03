Trotz massiver Schäden bleibt die A38 bei Sangerhausen vorerst ohne Sanierung. Die Autobahn GmbH setzt ihre Prioritäten anders – und erklärt, warum die Fahrbahn in anderen Abschnitten dringend erneuert werden muss.

Mit diesen Schildern warnt die Autobahn GmbH vor den Schäden zwischen Sangerhausen und Berga.

Sangerhausen/MZ. - Teilweise reiht sich Loch an Loch: Auf dem rund 25 Kilometer langen Abschnitt der Südharz‑Autobahn A38 zwischen Berga und Sangerhausen sind in diesem Winter in beiden Fahrtrichtungen zahlreiche Schäden entstanden. Die Behörden warnen auf Schildern vor den Gefahren und haben ein Tempolimit verhängt. Maximal 80 Kilometer pro Stunde darf man dort fahren. Autofahrer werden auf dem betroffenen Abschnitt aber auch künftig mehr Zeit einplanen müssen.