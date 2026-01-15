Das A-38‑Teilstück zwischen Berga und Sangerhausen-West sorgt seit Jahren für Ärger. Nun verschärfen Frost‑Tau‑Wetter und neue Schäden die Lage erneut – mit Folgen für tausende Autofahrer.

Erneut Probleme auf A 38: Warum der marode Abschnitt zwischen Sangerhausen-West und Berga noch gefährlicher wird

Loch an Loch: Auf der A 38 zwischen Sangerhausen und Berga gibt es wieder massive Straßenschäden.

Sangerhausen/Berga/MZ. - Seit Jahren sorgt der A-38-Abschnitt zwischen Berga und Sangerhausen-Süd für Probleme: Dieser Tage hat er es wiederholt in den Verkehrsfunk im Radio geschafft. Die Behörden warnten mehrfach vor großen Schlaglöchern und anderen Straßenschäden. Autofahrer wurden gebeten, in dem rund 20 Kilometer langen Bereich besonders vorsichtig zu fahren.