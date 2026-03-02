Die Schulen im Saalekreis sind vielerorts voll, eine Entspannung kurzfristig nicht in Sicht. Nun mussten die Eltern entscheiden, wo ihre aktuellen Viertklässler künftig lernen wollen. Dabei gibt es klare Tendenzen und zwei Losentscheide.

Angehende Fünftklässler im Saalekreis: Los muss über den Schulbesuch entscheiden

Das Herder-Gymnasium in Merseburg ist die gefragteste Schule im Saalekreis.

Merseburg/MZ. - „Aktuell sind wir an einem Punkt, an dem unsere Schulen mehr als voll sind“, berichtete Stefan Bareither, Amtsleiter für Bildung im Saalekreis dem zuständigen Fachausschuss. Lag die Zahl der Schüler an Förder- und weiterführenden Schulen, also Gymnasien, Sekundar- und Gemeinschaftsschulen vor zehn Jahren noch unter 9.000, nähert sie sich nun rapide den 11.000.