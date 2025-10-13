Die weiterführenden Schulen im Saalekreis sind so voll wie noch nie. Mancherorts werden die Gebäude zu klein, der Kreis muss bauen – doch der Trend zu wachsenden Schulen könnte sich bald auch umkehren.

Schülerrekord im Saalekreis: Warum viele Schulen voll sind und welche Probleme das mit sich bringt

Das Herder in Merseburg ist mit mittlerweile über 1.000 Schülern die größte Schule im Saalekreis.

Merseburg/MZ. - Der Saalekreis verzeichnet Rekordzahlen. Noch nie seit seiner Gründung haben so viele Kinder und Jugendliche die Förder- und weiterführenden Schulen zwischen Wettin und Bad Dürrenberg besucht. Binnen zehn Jahren hat sich die Zahl von gut 8.500 auf fast 11.000 erhöht. Die Freude darüber ist bei Bildungsamtsleiter Stefan Bareither allerdings verhalten. Denn die Rekordzahlen bringen Probleme mit sich.