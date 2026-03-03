Fahrdienste müssen im Haus 9 Patienten die Treppe hinauftragen. Was der Klinikbetreiber zur Problematik sagt.

Im Bernburger Ameos-Klinikum sind derzeit zwei Aufzüge außer Betrieb.

Bernburg/MZ. - Auf dem Gelände des Bernburger Ameos-Klinikums ist ein zweiter Aufzug ausgefallen. Im Haus 9, wo Praxen von Nephrologie, Hausarzt und Dialyse eingemietet sind, funktioniert bereits seit Dezember der außen am Gebäude installierte Fahrstuhl nicht mehr, beschwerte sich eine Patientin, dere Name der Redaktion bekannt ist.