Infrastruktur Zweiter Aufzug im Bernburger Ameos-Klinikum defekt
Fahrdienste müssen im Haus 9 Patienten die Treppe hinauftragen. Was der Klinikbetreiber zur Problematik sagt.
03.03.2026, 10:07
Bernburg/MZ. - Auf dem Gelände des Bernburger Ameos-Klinikums ist ein zweiter Aufzug ausgefallen. Im Haus 9, wo Praxen von Nephrologie, Hausarzt und Dialyse eingemietet sind, funktioniert bereits seit Dezember der außen am Gebäude installierte Fahrstuhl nicht mehr, beschwerte sich eine Patientin, dere Name der Redaktion bekannt ist.