Bitterfeld/MZ. - Wie gut es ist, einen hilfsbereiten Vater zu haben, hat sich am Freitag in Bitterfeld gezeigt.

Wie am Sonntag bekannt wurde, kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Freitag, 27. Februar, um 9.30 Uhr einen Reisenden in einer Regionalbahn zwischen Raguhn und Jeßnitz. Die Identität des Mannes konnte zweifelsfrei festgestellt werden. Eine Überprüfung seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab dabei allerdings, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gleich mit drei Haftbefehlen nach dem 50-Jährigen sucht. Gegen den Deutschen lagen zwei unbezahlte Geldbußen in Summe von 60 Euro vor. Durch die ausbleibenden Zahlungen führte dies zu einer Erzwingungshaft von insgesamt drei Tagen.

Zudem hatte ihn das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen im November 2024 wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro beziehungsweise zu ursprünglich 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da sich der Mann nicht dem Strafantritt stellte, wurden die drei Haftbefehle in der Vergangenheit erlassen.

Die Beamten eröffneten dem Gesuchten diese, nahmen ihn fest und mit in die Dienststelle am Dessauer Hauptbahnhof. Zwischenzeitlich wurde sein Vater kontaktiert. Dieser konnte durch Zahlung des haftabwendenden Betrages in Höhe von 1.060 Euro zuzüglich der Verfahrenskosten von 360 Euro, seinen Sohn vor einem Haftantritt bewahren.

Der 50-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und die Behörde entsprechend informiert.