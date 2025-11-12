Bevor es ein Gerücht wurde, dass Martin Pieckenhagen zum HFC kommt, geht der zu Kickers Offenbach, Sachsen-Anhalts dienstälteste Bewährungshelferin kommt aus Halle, nach dem Moschee-Votum im Rat suchen die Gegner weiter nach Auswegen: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 12. November 2025, in Halle wichtig ist.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 11. November.

7.13 Uhr – Oper: Zum Ballett mit Kinderbetreuung

Für Eltern sind freie Abende oft schwer zu organisieren. Mit welchem familienfreundlichen Angebot die Bühnen Halle einen Theaterbesuch für Mütter und Väter möglich machen wollen.

Eltern kennen das: Lust auf einen Ballettabend - Doch wohin mit den Kindern?

Lust auf Theater, aber keine Kinderbetreuung? Für kulturinteressierte Eltern gibt es jetzt an Halles Opernhaus ein familienfreundliches Angebot. (Foto: Oper Halle)

6.51 Uhr – Lässt Halle sein Kopfsteinpflaster abschleifen?

Die Fraktion Volt/Mitbürger hat im Planungsausschuss der Stadt Halle eine kreative Idee eingebracht. Sie will das Kopfsteinpflaster alter Straßen abschleifen lassen. Was es damit auf sich hat.

Verrückte Idee? Ratsfraktion will Pflasterstraßen abschleifen lassen

Kopfsteinpflaster ist nicht überall beliebt. Die Ratsfraktion Volt/Mitbürger will es in Halle abschleifen lassen. (Archivfoto: Silvio Kison)

Lesen Sie heute von Hanna Schabacker: Zwischen Frost, Festung und Metallplatten

6.29 Uhr – Nach HFC-Gerücht: Pieckenhagen nach Offenbach

Der Hallesche FC steckt in einer tiefen Krise, sechs Punkte aus neun Spielen gelangen dem Fußball-Regionalligisten zuletzt nur noch. Trainer Robert Schröder muss deshalb um seinen Job kämpfen. Und auch Sportchef Daniel Meyer steht bei den Fans in der Kritik.

Hatte der HFC deshalb wirklich Kontakt zu Martin Pieckenhagen aufgenommen haben, bis 2023 Sportvorstand bei Hansa Rostock? Die Frage ist müßig, denn der hat jetzt woanders unterschrieben.

Nach HFC-Gerücht: Martin Pieckenhagen unterschreibt als Sportchef in Offenbach

Martin Pieckenhagen wird Sportchef bei den Kickers Offenbach. (Foto: Imago/CHROMORANGE)

Die neue Folge ist da: In der 32. Folge von „Chemie kennt keine Liga“ sprechen Moderator Julius Lukas sowie die MZ-Experten Fabian Wölfling und Tobias Große ausführlich über die aktuelle Lage beim Hallescher FC.

6.08 Uhr – Bewährungshelferin: Nur dreimal Nein gesagt

´Sie ist die dienstälteste Bewährungshelferin Sachsen-Anhalts: Katja Hietkamp aus Halle arbeitet seit 36 Jahren als Bewährungshelferin. An welche Klienten sie sich immer noch erinnert, und warum sie dreimal Nein gesagt hat.

Von Schwarzfahren bis Mord - Sie hat täglich mit Straftätern zu tun

Katja Hietkamp ist die dienstälteste Bewährungshelferin Sachsen-Anhalts. (Foto: Undine Freyberg)

5.54 Uhr – Gibt es noch Möglichkeiten für die Moschee-Gegner?

Die Sondersitzung des Stadtrates zum geplanten Moscheeneubau in Halle-Neustadt von Montagabend hallt wohl bei vielen Hallensern noch nach. Politisch und behördlich ist klar: das neue Islamische Kulturcenter (IKC) kann gebaut werden. Aber die Gegner geben nicht auf. Sie wollen das Projekt noch stoppen. Haben sie dafür rechtliche Möglichkeiten?

Bürgerbegehren gegen Moschee in Neustadt? - Wie es jetzt weitergeht

In Halle-Neustadt eröffnete am Dienstag das Projekt „Zelt des Glaubens“ auf der Wiese vor dem Skatepark. Die islamische Gemeinde und die Kirchengemeinde Emmaus wollen damit einen offenen Begegnungsraum für Menschen unterschiedlicher Religionen schaffen. (Foto: Marvin Matzulla)

