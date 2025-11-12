Nora Mona Bach und Martin Schuster kennen sich seit ihren Studientagen in der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Jetzt stellt die Wahlhallenserin mit dem Leipziger in der Spinnerei Leipzig aus. Was sich hinter der Ausstellung „Am Carolafelsen“ verbirgt.

Halle (Saale)/Leipzig/MZ. - Treffen sich zwei, die sich seit Studientagen an der halleschen Kunsthochschule Burg Giebichenstein kennen, in Leipzig – und machen prompt etwas sehr Schönes daraus. Nora Mona Bach, die 1988 in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) geboren wurde, und Martin Schuster, ihr zwei Jahre älterer, in Leipzig lebender Kollege, stellen gemeinsam in der ehemaligen Baumwollspinnerei in Leipzig-Plagwitz aus.