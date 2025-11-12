Die Stadt Halle rüstet sich mit Reifenkillern für den Weihnachtsmarkt, in Neustadt sorgt der geplante Moscheebau für Protest und im Gesundbrunnen wird um Parkplätze und Satzungen gerungen. Eine Idee der Oper in Halle soll dagegen das Leben erleichtern.

Halle (Saale)/MZ - Langsam wird es wirklich kalt in Halle. Morgens liegt schon Reif auf den Autos, und die ersten Mützen tauchen wieder auf den Straßen auf. Ich gebe es zu: Ich halte es nicht mehr lang ohne Weihnachtsstimmung aus. Auch in der Stadt wird eifrig vorbereitet, geplant und gestritten.

Ein großes Thema: der Weihnachtsmarkt in Halle. Während in Magdeburg noch unklar ist, ob der Markt überhaupt stattfinden kann, rüstet Halle auf. Die Stadt will den Marktplatz sicherer machen. Mit neuen Schutzmaßnahmen, darunter sogenannten Reifenkillern. Dirk Skrzypczak erklärt, wie Halle sich nach dem Anschlag im letzten Jahr wappnet und was das für Besucher bedeutet.

Etwas weiter draußen im Saalekreis sorgt ein anderes Projekt für Aufsehen: kilometerweise Metallplatten, ordentlich aufgereiht auf Feldern. Was aussieht wie ein überdimensionales Kunstwerk, gehört in Wahrheit zu einem Großprojekt, über das Jonas Nayda berichtet und das unsere Region in den kommenden Jahren deutlich verändern dürfte.

In Halle-Neustadt geht es derweil um den geplanten Moscheeneubau. Der Weg ist eigentlich frei, doch nun droht ein Bürgerbegehren. Jonas Nayda hat nachgefragt, wie ernst die Pläne der Gegner sind und welche Schritte jetzt folgen.

Und dann wäre da noch die Diskussion um die Erhaltungssatzung im Gesundbrunnen-Viertel. Nach monatelangem Streit hat die Stadt nun zwei Varianten vorgestellt. Ein Kompromiss, der endlich Ruhe bringen soll. Viele Anwohner bleiben trotzdem skeptisch. Ich habe aufgeschrieben, was die Pläne bedeuten und warum der Konflikt noch nicht vorbei ist.

Zum Schluss eine schöne Idee aus der Oper Halle: Eltern, die gern mal wieder ins Theater oder Ballett möchten, sollen das künftig leichter schaffen. Mit einem neuen Betreuungsangebot während der Vorstellung. Katja Pausch erklärt, wie die Bühnen Halle das möglich machen wollen und warum das Konzept nicht nur für Eltern spannend ist.

Ich wünsch Ihnen eine Café-warme Woche, vielleicht schon mit der ersten gemütlichen Weihnachtsdekoration im Wohnzimmer, oder es dafür doch noch zu früh? Ich jedenfalls, habe schon die Dekorationskiste in Sichtweite gestellt. Und wer weiß: vielleicht duftet es ja bei Ihnen auch bald nach Tanne.

Herzlich

Hanna Schabacker