Der Weg für den Moscheeneubau in Halle-Neustadt ist frei. Aber die Gegner wollen das Großprojekt trotzdem noch verhindern.

Bürgerbegehren gegen Moschee in Neustadt? - Wie es jetzt weitergeht

Im Vordergrund das alte IKC-Gebäude, in der Mitte die Freifläche vor dem Supermarkt, auf der der Neubau entstehen soll.

Halle (Saale)/MZ. - Die Sondersitzung des Stadtrates zum geplanten Moscheeneubau von Montagabend hallt wohl bei vielen Hallensern noch nach. Politisch und behördlich ist klar: das neue Islamische Kulturcenter (IKC) in Halle-Neustadt kann gebaut werden. Aber die Gegner geben nicht auf. Sie wollen das Projekt noch stoppen. Haben sie dafür rechtliche Möglichkeiten?