Moscheeneubau in Halle-Neustadt Bürgerbegehren gegen Moschee in Neustadt? - Wie es jetzt weitergeht
Der Weg für den Moscheeneubau in Halle-Neustadt ist frei. Aber die Gegner wollen das Großprojekt trotzdem noch verhindern.
11.11.2025, 18:53
Halle (Saale)/MZ. - Die Sondersitzung des Stadtrates zum geplanten Moscheeneubau von Montagabend hallt wohl bei vielen Hallensern noch nach. Politisch und behördlich ist klar: das neue Islamische Kulturcenter (IKC) in Halle-Neustadt kann gebaut werden. Aber die Gegner geben nicht auf. Sie wollen das Projekt noch stoppen. Haben sie dafür rechtliche Möglichkeiten?