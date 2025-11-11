weather regenschauer
Moscheeneubau in Halle-Neustadt Bürgerbegehren gegen Moschee in Neustadt? - Wie es jetzt weitergeht

Der Weg für den Moscheeneubau in Halle-Neustadt ist frei. Aber die Gegner wollen das Großprojekt trotzdem noch verhindern.

Von Jonas Nayda 11.11.2025, 18:53
Im Vordergrund das alte IKC-Gebäude, in der Mitte die Freifläche vor dem Supermarkt, auf der der Neubau entstehen soll.
Im Vordergrund das alte IKC-Gebäude, in der Mitte die Freifläche vor dem Supermarkt, auf der der Neubau entstehen soll. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Die Sondersitzung des Stadtrates zum geplanten Moscheeneubau von Montagabend hallt wohl bei vielen Hallensern noch nach. Politisch und behördlich ist klar: das neue Islamische Kulturcenter (IKC) in Halle-Neustadt kann gebaut werden. Aber die Gegner geben nicht auf. Sie wollen das Projekt noch stoppen. Haben sie dafür rechtliche Möglichkeiten?