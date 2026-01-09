haben Sie das auch so erlebt? Gestern schien alle Welt vom Wetter zu reden. Kein Wunder, ist uns doch ein Freitag mit Schnee, Regen und Sturm vorausgesagt. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat beim Wetterdienst Näheres erfahren. Denny Kleindienst hat bei der Havag nachgefragt, Isabell Sparfeld und Frank Klemmer haben recherchiert, wie die Schulen es heute halten wollen.

Unterdessen gibt es neuen Wirbel um den Weiterbau der A 143. Verstößt die Fernstraßengesellschaft Deges beim Tunnelbau nahe Friedrichschwerz gegen die Planungen? Hier können Sie mehr erfahren.

Kennen Sie Gregory da Silva? Vielleicht nicht unter seinem Namen, aber begegnet sind Sie dem „Eiermann“ vermutlich schon einmal. Der Straßenkünstler, der lange Passanten am unteren Ende der Leipziger Straße mit seinem Gesang und dem imposanten, mit Eierschalen dekorierten, Hut erfreut hat, will Halle verlassen. Die ganze Geschichte steht in diesem Beitrag.

Einen trotz Glätte passablen Freitag Ihnen!

Annette Herold-Stolze