Gregory da Silva tritt noch immer als Eiermann in Halle auf. Doch statt Freude verspürt er große Trauer. Ein Hallenser hilft ihm nun dabei, anderswo einen Neuanfang zu machen.

Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Der weltberühmte Eiermann ist in Aktion mit Guiness-Weltrekord-Medaille um den Hals.

Halle (Saale)/MZ. - Trommelnd und singend und dazu einen riesigen Hut auf dem Kopf balancierend - so kennt man Gregory da Silva, besser bekannt als „der Eiermann“. Seit vielen Jahren tritt er als Straßenkünstler in Halle auf und war zuletzt auch wieder häufiger in der Innenstadt zu sehen. Im Grunde tat er dabei, was er immer schon tat. Und doch hatte man zuletzt den Eindruck, der Spaß an seinen Auftritten ist dem Eiermann abhanden gekommen. Da war nicht mehr diese pure Unbekümmertheit, die er stets ausstrahlte.