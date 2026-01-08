Große Mengen Schnee, wie sie für Freitag vorausgesagt werden, sind auch für die Hallesche Verkehrs-AG eine Herausforderung. Schließlich müssen die Strecken für Straßenbahnen geräumt werden. Dafür kommen ganz spezielle Bahnen auf den Gleisen zum Einsatz.

Angespannte Wetterlage: So fährt die Straßenbahn in Halle trotz Schnee, Eisregen und Kälte

Um Strecken vom Schnee zu befreien, wird die Havag wieder auf die dafür vorgesehenen Tatra-Bahnen zurückgreifen.

Halle (Saale)/MZ. - Um den Straßenbahnverkehr auch bei Schneefall am Laufen zu halten, gilt es, die Oberleitungen eisfrei zu halten. Und schon für den Freitag ist reichlich neuer Schnee in Halle und danach noch klirrendere Kälteangesagt. Wie die Havag mitteilt, wird deshalb auf den Hauptstrecken im Stadtgebiet sowie im Überlandbereich eine besondere Straßenbahn zum Einsatz kommen.