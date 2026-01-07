Da kommt etwas auf die Region zu. Das Finale der Woche soll ungemütlich werden. Die Polizei warnt bereits. Ein Meteorologe hat sich für die MZ mit der Detailprognose für Halle beschäftigt.

Halle (Saale)/MZ. - Das ruhige Winterwetter hat ein Ende. Ab Freitag sollen Schnee und Eisregen über die Region Halle ziehen. „Die Niederschläge treffen uns ungünstig im Berufsverkehr“, sagt Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Er hat sich detailliert mit den Prognosen für Halle beschäftigt. Auch der Bergzoo mit den Lichterwelten und die Polizei haben sich zum Wetter geäußert.