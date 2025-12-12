Mit dem gemeinsamen Drücken des roten Buzzers wurden am Freitagabend die vielen Hundert Figuren der Magischen Lichterwelten im Bergzoo Halle eingeschaltet - damit ist „Fantasy Island“ eröffnet. Wenige Minuten später strömten die ersten Besucher in die Ausstellung - und staunten.

Herr der Ringe, Game of Thrones - Was die Ausstellung „Fantasy Island“ im Bergzoo Halle alles zu bieten hat (mit Fotos)

Einfach magisch: Poseidon erhebt sich bei den Magischen Lichterwelten im Bergzoo Halle majestätisch aus dem Wasser, ein Pärchen macht vor der spektakulären Kulisse ein Selfie.

Halle (Saale)/MZ. - „Sieben, sechs, fünf, .....“ - aus gutem Grund begann im Bergzoo Halle am Freitagabend das Einzählen des Countdowns nicht mit der obligatorischen Zehn, sondern mit der Zahl 7. Denn es sind inzwischen die siebten Magischen Lichterwelten, die von Zoodirektor Dennis Müller und vielen prominenten Gästen eröffnet wurden. „Fantasy Island“ ist in diesem Jahr das Motto der Ausstellung. Was die Besucher im Bergzoo Halle jetzt erwartet.