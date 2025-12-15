Entsprechend der neuen Möglichkeiten der Kommunal-Entschädigungsverordnung erhalten Ascherslebens Feuerwehr-Einsatzkräfte mehr Geld. Wie hoch die Sätze ausfallen.

Die Feuerwehren in Aschersleben, hier bei einem Einsatz in der vergangenen Woche in der Neuen Straße, erhalten ab 2026 höhere Aufwandsentschädigungen.

Aschersleben/MZ - „Es ist ein großer Brocken, den wir da zu stemmen haben. Aber wir sind alle froh, wenn die Sirene geht und die Feuerwehr kommt schnell um die Ecke“, sagt Ordnungsamtsleiter Christian Grossy in der jüngsten Sitzung des Ascherslebener Stadtrates. Der hatte höhere Aufwandsentschädigungen für die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr zu beschließen. Die Stadt kostet das künftig 210.000 Euro statt bisher 135.000 Euro – ähnliche Einsatzzahlen wie 2025 vorausgesetzt.