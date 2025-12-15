weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Das Wochenende in der Region Zeitz: Bärenbahn, Chorgesang und Ponyreiten: So lebendig war das dritte Adventswochenende

Das Wochenende in der Region Zeitz Bärenbahn, Chorgesang und Ponyreiten: So lebendig war das dritte Adventswochenende

Am dritten Adventswochenende gab es in der Region viel zu erleben.

Von Margit Herrmann 15.12.2025, 10:00
Gemütlich und besinnlich ging es am Samstagnachmittag auf dem Geußnitzer Weihnachtsmarkt in der Nähe der Kirche zu.
Gemütlich und besinnlich ging es am Samstagnachmittag auf dem Geußnitzer Weihnachtsmarkt in der Nähe der Kirche zu. (Foto: René Weimer)

Zeitz/MZ. - Am dritten Adventswochenende konnten Unternehmungslustige wieder viel erleben und sich somit das Warten auf das Weihnachtsfest versüßen. Am Samstag wurde nach Droyßig in die Villa Hierschel zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Eine besondere Attraktion war die Droyßiger Bärenbahn, die Groß und Klein zu einem Ausflug über das Gelände einlud.