Zu Elvira Schepers in Halles Stadtteil Tornau kommen Kunden aus ganz Mitteldeutschland. Nun macht sie Schluss. Wie ihre Pläne sind.

Hofladen in Halle-Tornau schließt für immer - das sind die Gründe

Die Uhr tickt. Elvira Schepers macht ihren Hofladen in Tornau kurz vor Weihnachten für immer zu.

Halle (Saale)/MZ - Der Hofladen von Elvira Schepers an der Landesstraße 141 in Halles Stadtteil Tornau hat etwas von einer Wunderwelt. Liebevoll ist der Außenbereich dekoriert, passend zur Jahreszeit jetzt mit Weihnachtsschmuck. Kunden lieben neben der warmherzigen Atmosphäre auch das Angebot wie in einem „Tante-Emma-Laden“. Doch damit ist es Schluss. Elvira Schepers macht für immer zu.