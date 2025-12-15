Über einen satten Geldgewinn vor Weihnachten kann sich ein Lotto-Spieler aus dem Landkreis Wittenberg freuen. Denn er hatte beim Spiel 77 die letzten sechs Ziffern richtig.

Ein Lotto-Spieler aus dem Landkreis Wittenberg hat 77.777 Euro beim Spiel 77 gewonnen.

Wittenberg. - Mit 50,50 Euro Einsatz hat eine Lotto-Spielerin oder ein Lotto-Spieler aus dem Landkreis Wittenberg in der Zusatzlotterie Spiel 77 satte 77.777 Euro gewonnen, teilt Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mit.

Die Gewinnerin oder der Gewinner hatte demnach bei der Ziehung am Samstag, dem 13. Dezember 2025, die letzten sechs Ziffern der siebenstelligen Gewinnzahl (5543600) richtig.

Lotto-Glück im Landkreis Wittenberg: Spielerin oder Spieler gewinnt 77.777 Euro

Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, liegt bei rund 1 zu 1,1 Millionen, so das Unternehmen. Und auch Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert ist erfreut über diesen Gewinn: "Der Gewinn lässt vielleicht einige Extra-Wünsche zum Fest wahr werden und macht den Jahreswechsel gewiss zu etwas Besonderem."

Lesen Sie auch: Lotto-Gewinn vor Weihnachten! Spieler aus dem Saalekreis hat alle sechs Zahlen richtig

Der Spielschein für die Auslosung wurde anonym – ohne Kundenkarte – in einer Verkaufsstelle im Landkreis Wittenberg gespielt.

Der 77.777-Euro-Gewinn kann in allen 620 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder in der Lottozentrale in Magdeburg angefordert werden. Dabei wird die Spielscheinquittung von einem Terminal eingelesen und kontrolliert.