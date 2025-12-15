Schmuckvolles Denkmal im Stadtzentrum Halle Historisches Stadthaus am Marktplatz soll 2026 geräumt werden
Halles Stadtrat muss bald umziehen. Das Stadthaus am Marktplatz soll im nächsten Jahr geräumt werden. Das sind die Hintergründe.
Aktualisiert: 15.12.2025, 13:20
Halle (Saale)/MZ. - Das Stadthaus am halleschen Marktplatz gehört mutmaßlich zu einem der prunkvollsten Häuser, die es in Halle gibt. Es ist nicht nur ein beliebter Hochzeitsort sondern auch Sitz des halleschen Stadtrates und der Ratsfraktionen. Doch im nächsten Jahr soll das denkmalgeschützte Haus wohl geräumt werden. Der Stadtrat muss umziehen.