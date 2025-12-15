Seit vergangenem Wochenende besteht kein Zweifel mehr: Im Mansfelder Land ist die frisch gekürte „Miss MGO Ostdeutschland 2026“ zu Hause. Wie es für Karoline Freya Kühne nach ihrem Sieg weitergeht.

Karoline Freya Kühne trägt den Titel: Die schönste Frau des Ostens lebt im Mansfelder Land

Karoline Freya Kühne - hier mit ihrem Mops-Mix Schröder - heißt die frisch gekürte „Miss Ostdeutschland“.

Großörner/MZ. - Drei Anläufe brauchte Karoline Freya Kühne - dann wurde ihr Traum wahr. Sie gewann ihren ersten Schönheitswettbewerb. Seit dem Wochenende darf sich die junge Frau offiziell „Miss MGO Ostdeutschland 2026“ nennen, wobei MGO für Miss Germany Organisation steht. Nun hat sie Großes vor.