In Winningen wurde am Wochenende wieder ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt organisiert. Wie der ankam und was Besucher und Mitstreiter dazu sagen.

Winningen/MZ - Qualmwolken steigen vor dem Haus der Interessengemeinschaft Sauberes Winningen am Teichberg empor. Das frische Holz, das gerade jemand unter den großen Topf mit Grünkohl und Knackwurst gelegt hat, lässt dicken Rauch entstehen. Kurz danach sind die Flammen da und werden bald so hoch, dass Axel Pich kaum noch ungehindert an den Inhalt des großen Topfes kommt. Sein Grünkohl findet reißenden Absatz. „Hier kocht der Chef selbst“, wirbt der Ortsbürgermeister und Chef der IG, die den 5. Winninger Weihnachtsmarkt organisiert hat.