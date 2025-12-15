Die Regionale Planungsgemeinschaft Halle legt fest, wo Windräder entstehen dürfen. Nun aktualisierte sie den Plan. Dabei flogen mehrere umstrittene Gebiete im Saalekreis raus. Doch mit welchen Folgen?

Eines von Dutzenden Windrädern auf der Querfurter Platte.

Merseburg/Mücheln/Barnstädt/MZ. - Das Plateau zwischen Barnstädt und Steigra soll nicht mehr für Windkraft reserviert werden. Die Regionalplanungsgemeinschaft Halle strich auf ihrer Sitzung in Merseburg das seit anderthalb Jahrzehnten bestehende Windvorranggebiet. Ob das allerdings ein konkretes Windparkprojekt noch stoppt, ist unklar. Auch ein zweites umstrittenes Areal zwischen Mücheln und Schnellroda sorgte für Diskussionen.