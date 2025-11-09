Erneuerbare Energie im Weida-Land Gemeinderat lehnt Pläne für Windpark Barnstädt erneut ab

Nachdem Barnstädt, Steigra und Nemsdorf-Göhrendorf vor wenigen Wochen ihr gemeindliches Einvernehmen für die Errichtung von insgesamt 12 Windrädern versagten, legte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Widerspruch ein. Das Einvernehmen zu erteilen, ist nun erneut auf den Tagesordnungen. Nemsdorf-Göhrendorf hat als erste der drei Kommunen wieder Nein gesagt.