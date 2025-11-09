weather regenschauer
  4. Erneuerbare Energie im Weida-Land: Gemeinderat lehnt Pläne für Windpark Barnstädt erneut ab

Nachdem Barnstädt, Steigra und Nemsdorf-Göhrendorf vor wenigen Wochen ihr gemeindliches Einvernehmen für die Errichtung von insgesamt 12 Windrädern versagten, legte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Widerspruch ein. Das Einvernehmen zu erteilen, ist nun erneut auf den Tagesordnungen. Nemsdorf-Göhrendorf hat als erste der drei Kommunen wieder Nein gesagt.

09.11.2025, 10:00
Positionlichter eines Windparks.
Positionlichter eines Windparks. (Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa)

Weida-Land/MZ/LOS. - Beim geplanten Windpark Barnstädt, in dem das Unternehmen Aboenergy zwölf Windenergieanlagen errichten will, bleibt der Gemeinderat von Nemsdorf-Göhrendorf hartnäckig: Er lehnte nun zum zweiten Mal das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung und zum Betrieb der Windräder ab.