Dem Fotografen Harald Hirsch ist es gelungen, die Mädchen und Jungen der Köthener Förderschule Angelika Hartmann auf besondere Weise in Szene zu setzen. „Gesicht zeigen“ heißt die Ausstellung. Wie es dazu kam. Wo sie zu sehen ist.

„Jetzt bin ich berühmt!“ - Wie Fotograf Harald Hirsch Schüler der Hartmann-Schule in Szene gesetzt hat

„Gesicht zeigen“ heißt die neue Ausstellung in der „Galerie am Quadrat“: Zu sehen sind besondere Schülerporträts von Harald Hirsch.

Köthen/MZ. - Schulleiter Andreas Elze ist krank. Catharina Wilke, die das Projekt federführend begleitet hat, fehlt auch. Und so muss unverhofft Harald Hirsch einspringen: „Eigentlich wollte ich gar nicht viel sagen, da die Bilder für sich sprechen“. Und in der Tat: Diese Porträts fordern geradezu zum Hinschauen auf. Der in Köthen geborene Fotograf hat es geschafft, besondere Kinder und Jugendliche besonders in Szene zu setzen.