Große Übung mit Rettungskräften Wenn Blackout droht - Wie Naumburger Feuerwehren Ernstfall eines langen Stromausfalls proben
In Naumburg und Ortsteilen proben die freiwilligen Feuerwehren erstmals den Ernstfall eines flächendeckenden und langen Stromausfalls. Auch DRK, THW, Landkreis und TWN sind daran beteiligt.
Aktualisiert: 09.11.2025, 14:43
Naumburg - Es ist ein trüber Novembertag. Beate Schmidt kocht gerade das Mittagessen. Ihr Mann Gerhard hat mit Hund Bruno eine Gassirunde gedreht und fährt nun mit dem Fahrstuhl zu ihrer Wohnung im siebenten Stock. In der vierten Etage wohnt Bernd Schlegel.