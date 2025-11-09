In Naumburg und Ortsteilen proben die freiwilligen Feuerwehren erstmals den Ernstfall eines flächendeckenden und langen Stromausfalls. Auch DRK, THW, Landkreis und TWN sind daran beteiligt.

Wenn Blackout droht - Wie Naumburger Feuerwehren Ernstfall eines langen Stromausfalls proben

Die Einsatzleitung koordiniert vom Feuerwehr-Gerätehaus in der Naumburger Nordstraße aus die Übung.

Naumburg - Es ist ein trüber Novembertag. Beate Schmidt kocht gerade das Mittagessen. Ihr Mann Gerhard hat mit Hund Bruno eine Gassirunde gedreht und fährt nun mit dem Fahrstuhl zu ihrer Wohnung im siebenten Stock. In der vierten Etage wohnt Bernd Schlegel.