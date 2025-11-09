Gloria-Maria Holzhey, geborene Naether, wurde eine besondere Ehre zuteil: Sie trug sich ins Goldene Buch der Stadt Zeitz ein. Gründe dafür gibt es sehr viele. Welche zum Beispiel.

Ehrung in Zeitz - Eintrag in Goldenes Buch: So viel Geld gab Gloria-Maria Holzey für die Nonnenkapelle

Dank für große Unterstützung: Gloria-Maria Holzhey, geborene Naether, trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Zeitz ein.

Zeitz/MZ. - Wenn über das große, vor allem finanzielle Engagament von Ernst-Albert Naether, Urenkel des „Vaters der Kinderwagen“ Ernst Albert Naether, gesprochen wird, darf ein Name allerdings nicht fehlen: Gloria-Maria Holzhey. Denn zur Umsetzung aller Projekte für Zeitz in den letzten Jahren gelang es Ernst-Albert Naether, wie er anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an ihn, hervorhob, auch seine Schwester Gloria-Maria Holzhey dafür zu gewinnen.