Nach Vorschlag der FBM/FFH-Fraktion Stadträte lehnen eigenen Auschuss für Kultur, Sport und Jugend in Hettstedt ab
Die FBM/FFH-Fraktion hatte den Vorschlag einberacht. Die Stadträte haben in mehreren Sitzungen darüber diskutiert und am Ende mehrheitlich dagegen gestimmt.
09.11.2025, 16:07
Hettstedt/MZ. - Auch im zweiten Anlauf hat es für den ehemaligen Schul-, Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss der Stadt Hettstedt nicht geklappt. Der Stadtrat hat in seiner zurückliegenden Sitzung mit knapper Mehrheit den Beschluss zur Wiedereinführung des Ausschusses abgelehnt.