Die FBM/FFH-Fraktion hatte den Vorschlag einberacht. Die Stadträte haben in mehreren Sitzungen darüber diskutiert und am Ende mehrheitlich dagegen gestimmt.

Stadträte lehnen eigenen Auschuss für Kultur, Sport und Jugend in Hettstedt ab

Hettstedt/MZ. - Auch im zweiten Anlauf hat es für den ehemaligen Schul-, Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss der Stadt Hettstedt nicht geklappt. Der Stadtrat hat in seiner zurückliegenden Sitzung mit knapper Mehrheit den Beschluss zur Wiedereinführung des Ausschusses abgelehnt.