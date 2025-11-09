weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nach Vorschlag der FBM/FFH-Fraktion: Stadträte lehnen eigenen Auschuss für Kultur, Sport und Jugend in Hettstedt ab

Die FBM/FFH-Fraktion hatte den Vorschlag einberacht. Die Stadträte haben in mehreren Sitzungen darüber diskutiert und am Ende mehrheitlich dagegen gestimmt.

Von Tina Edler 09.11.2025, 16:07
Der Stadtrat tagt regelmäßig im Rathaus der Stadt Hettstedt.
Der Stadtrat tagt regelmäßig im Rathaus der Stadt Hettstedt. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Hettstedt/MZ. - Auch im zweiten Anlauf hat es für den ehemaligen Schul-, Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss der Stadt Hettstedt nicht geklappt. Der Stadtrat hat in seiner zurückliegenden Sitzung mit knapper Mehrheit den Beschluss zur Wiedereinführung des Ausschusses abgelehnt.