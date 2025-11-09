Die Salus begeht das Jubiläum am Bernburger Standort mit einer Festveranstaltung. Wie sich die Psychiatrie dort seit 1875 entwickelt hat, welche dunklen Kapitel sie durchmachte und welches Ziel sich die Ärztliche Direktorin für die Zukunft gesteckt hat.

Das „Rossini-Quartett“ aus Magdeburg begleitete am Samstag mit Klassikmusik die Festveranstaltung zum 150-jährigen Jubiläum der Psychiatrie in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Die sechs neuen Gebäude, für maximal 132 Kranke an der Straße nach Neuborna errichtet, wurden am 30. November 1875 eingeweiht. Es war die Geburtsstunde der Bernburger Psychiatrie an ihrem heutigen Standort. Grund genug für den Betreiber, die landeseigene Salus gGmbH, mit einem Festjahr das 150-jährige Jubiläum zu begehen – auf Initiative der ehemaligen Gedenkstätten-Leiterin Ute Hoffmann, die mit Hilfe von Cornelia Barnebeck auch eine Chronik schuf.