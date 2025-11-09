Fußball in Mansfeld-Südharz Verbandsliga: Westerhausen ruiniert Serie vom VfB Sangerhausen und SV Eintracht Emseloh feiert Sieg in Halle

Der VfB verliert sein Spiel in Westerhausen mit 2:3 und Trainer Stefan Kuhnert findet deutliche Worte zur Pleite. SV Eintracht Emseloh sichert sich wichtige Punkte mit einem 2:0 gegen BSV Halle-Ammendorf.