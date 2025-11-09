weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Fußball in Mansfeld-Südharz: Verbandsliga: Westerhausen ruiniert Serie vom VfB Sangerhausen und SV Eintracht Emseloh feiert Sieg in Halle

Der VfB verliert sein Spiel in Westerhausen mit 2:3 und Trainer Stefan Kuhnert findet deutliche Worte zur Pleite. SV Eintracht Emseloh sichert sich wichtige Punkte mit einem 2:0 gegen BSV Halle-Ammendorf.

Von Sebastian Möbius 09.11.2025, 18:07
Der VfB Sangerhausen (rechts) musste sich gegen den SV Westerhausen geschlagen geben.
Der VfB Sangerhausen (rechts) musste sich gegen den SV Westerhausen geschlagen geben. (Foto: Thomas Baake)

Sangerhausen/mz. - Am Samstag waren die Fußballteams vom VfB Sangerhausen und von SV Eintracht Emseloh wieder in der Verbandsliga unterwegs und mussten auswärts ran.