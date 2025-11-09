Burgenland-Frauen setzen sich zweimal mit 29:28 gegen Union-Teams aus Halle-Neustadt durch. Regionalliga-Männer der Burgenländer werden vom Spitzenreiter demontiert.

Zwei ganz enge Kisten gegen Union - mit besserem Ende für die HCB-Frauen

Hart umkämpft war die Regionalliga-Partie der HCB-Frauen am späten Sonntagnachmittag in Plotha gegen Union Halle-Neustadt II. Hier wird Lea Schönefeld (r.), die vier Tore erzielte, festgehalten.

Plotha/Delitzsch. - Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Burgenland haben sich von ihrer ersten Saisonniederlage (30:34 in Meißen) einigermaßen erholt gezeigt und am Sonntagnachmittag in Plotha die Reserve des Bundesliga-Aufsteigers Union Halle-Neustadt mit 29:28 bezwungen. Damit liegen sie in der Tabelle der Staffel Mitte weiter einen Punkt hinter Spitzenreiter SC Markranstädt, der sich bereits am Samstag dank eines von Ex-HCB-Spielerin Julia Pöschel vier Sekunden vor Schluss verwandelten Siebenmeters knapp mit 25:24 beim MSV Dresden durchgesetzt hatte.